‘Take A Seat’ van start in Flower Art Museum

Aalsmeer – De crowdfunding van het project ‘Take A Seat’ van het Flower Art Museum is geslaagd. Dankzij gulle donaties van velen is het benodigde bedrag opgehaald om de tuinstoelen van het museum op te kunnen knappen. In totaal worden 22 stoelen omgetoverd tot ware kunststukken die vanaf het voorjaar 2024 in de tuin van het museum te bewonderen zullen zijn.

De kunstenaars, die met de stoelen aan de slag gaan, zijn Sander Bosman, Hans Breuker, Max Hikm, Femke Kempkes, Irene Kramer en Eline Ulaen. De kleine zaal van het Flower Art Museum is nu ingericht als atelier. Tijdens de openingstijden zullen de kunstenaars aan het werk zijn, zodat bezoekers het creatieve proces van dichtbij kunnen volgen.

Het museum aan de Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren) is elke week geopend van donderdag tot en met zondag tussen 13.00 en 17.00 uur.