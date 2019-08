Tafeltje Dekje, een dankbare taak!

Aalsmeer – Laten wij er maar eerlijk voor uit komen. Oud zijn is lang niet altijd gemakkelijk. Laatst sprak een arts de volgende woorden: “Ouder worden is niet voor watjes!” Voor degenen die steeds meer afhankelijk worden van hulp van buitenaf kan het leven zwaar zijn. Niet zelf meer boodschappen kunnen doen en niet meer in staat zijn om zelf voor de warme maaltijd te zorgen. Dat kan nogal wat spanning en frustratie opleveren en daarnaast op langere termijn ook gezondheidsklachten, omdat de nodige dagelijkse vitamines en mineralen ontbreken, hetgeen extra kwetsbaar maakt.

Op zoek naar vrijwilligers

Sandra de Jong – coördinator van Tafeltje Dekje – zorgt er voor dat deze groep mensen – op de zondag na – dagelijks een verantwoorde en smakelijke maaltijd thuis bezorgd krijgen. Daarvoor heeft zij vrijwilligers nodig en dat zijn er op dit moment te weinig. Daarom doet zij een oproep aan de sociaal betrokken Aalsmeerse en Kudelstaartse inwoners. “Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die eens in de vier tot vijf weken drie dagen één tot anderhalf uur de maaltijden willen rondbrengen. Trouwe rondbrengers verzekeren dat het om zeer dankbaar werk gaat.”

Matty Busstra is één van hen. Zij brengt al jaren de maaltijden rond. Maakt daar – ondanks al haar andere werkzaamheden – tijd voor vrij omdat zij ervaart hoe nodig het is. “De meeste mensen zijn heel blij en verheugd wanneer je komt. Ja af en toe tref je een mopperaar, maar dat is gelukkig zelden”, lacht zij. “Maar ik begrijp deze mensen wel hoor. Voor hen is de buitenwereld zo klein geworden dat sociaal contact te ingewikkeld wordt.” Het is ook iets dat Sandra zorgen baart. “Dat is het grote nadeel van zo lang thuis te moeten blijven wonen. De mensen vereenzamen te veel.” Juist daarom benadrukt zij dat Tafeltje Dekje veel meer is dan alleen een gezonde maaltijd rondbrengen. “De sociale controle is ook een belangrijke factor.” Zij verklaart daarbij onmiddellijk dat het gaat om het signaleren. “Het is mijn taak om er dan achter te gaan en te kijken of andere hulp noodzakelijk is.”

Sandra komt oorspronkelijk uit de makelaardij, “Was ook heel leuk hoor, maar ik heb toch gekozen voor een meer maatschappelijke richting vanwege het sociale aspect. Bovendien vind ik het heerlijk om ad-hoc organiseren. Zoals Matty al aangeeft, er zijn mensen die eigenlijk veel meer hulp nodig hebben. Er valt genoeg te regelen.”

Flexibele roosters

Over het algemeen zijn het toch zestigers die maaltijden rondbrengen. Mensen waar nog geen geraniums voor de ramen staan om zich daar achter te verschuilen. Het zijn mensen die zich nuttig willen maken voor de maatschappij. Maar het is ook de groep die zich nog niet wil binden, omdat er langere periodes vakantie mogelijk zijn. Geen enkel punt wat Sandra betreft. “Wij hebben een zeer flexibel rooster. Iedereen kan aangeven wat het beste schikt, met alles kan rekening worden gehouden. Voor het rondbrengen van de maaltijden moet men wel over een auto beschikken. Daar staat een kleine tegemoetkoming voor de benzine tegenover (3.50 euro per dag). Voor degenen die niet over een voertuig beschikken is er ook een bezorg route binnen het Zorgcntrum mogelijk. Bij de buitendienst gaat het om tien en bij de binnendienst om twaalf te verstrekken maaltijden.”

Verse maaltijden

Iedere dag bereidt de kok in de keuken van het Zorgcentrum de verse maaltijden en wordt er rekening gehouden met diëten. Er valt zelfs te kiezen tussen de traditionele aardappelen, groente vlees of een wat meer exotischer gerecht. De kok hoort – jammer voor hem – niet alle complimenten maar die zijn er wel degelijk. “Voor sommigen mensen is de maaltijd het hoogtepunt van de dag. Toch mooi wanneer je daar als vrijwilliger een aandeel in kunt hebben”, vindt één van hen.

Tafeltje Dekje is overigens niet voor mensen die denken: ‘Oh lekker makkelijk, hoef ik niet meer te koken’. Die vlieger gaat helaas niet op. Er worden wel enige eisen gesteld. Wie denkt in aanmerking te komen, kan contact zoeken met Zorgcentrum Aelsmeer via 0297-326050. De vrijwilligers die eens in de vier tot vijf weken wel een paar uurtjes iets voor hun medemens willen doen, kunnen terecht bij: sdejong@zorgcentrumaelsmeer.nl

Janna van Zon