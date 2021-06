Tafeltje Dek Je dringend op zoek naar vrijwilligers

Aalsmeer – Voor de maanden juni tot en met september is Tafeltje Dek Je dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het rondbrengen van de maaltijden. Vooral op de dinsdag, donderdag en zaterdag is er een tekort. Vrijwilligers zijn dus van harte welkom.

Door éénmaal in de vier weken op drie dagen een uur beschikbaar te zijn, kunt u anderen op een geweldige manier van dienst zijn. De vrijwilliger ontvangt een autovergoeding van 3,50 euro per bezorgdag en is tijdens het rondbrengen van de maaltijden verzekers.

Werkt u/jij mee om deze onmisbare voorziening veilig te stellen? Voor vragen of (liever) aanmelden als vrijwilliger kan contact opgenomen worden met Sandra de Jong via sdejong@zorgcentrumaelsmeer.nl of bel 0297-326050.