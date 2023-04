Tafeltennis: Bloemenlust 2 kampioen 3e klasse

Aalsmeer – Het al gedegradeerde Bloemenlust 1 leed in de laatste competitiewedstrijd een nipte 6-4 nederlaag in Hoofddorp tegen HTC 4. Bart Spaargaren, David Klaassen en Johan Berk wonnen alle drie van dezelfde tegenstander. David en Johan schreven samen ook het dubbelspel op hun naam na een spannende vijfsetter. Zowel David als Bart waren nog dicht bij een tweede overwinning, maar allebei moesten ze zich met 11-9 in de beslissende vijfde game gewonnen geven.

David toonde dit seizoen met winst in 60% van zijn wedstrijden wederom aan dat hij in de tweede klasse thuis hoort. Helaas hadden Bart en Johan met slechts 17% winst duidelijk meer moeite met het hogere niveau.

Promotie

Bloemenlust 2 had in de laatste wedstrijd tegen GSV Heemstede 1 nog 4 punten nodig om de titelstrijd in de derde klasse in hun voordeel te beslissen. Maar met 10-0 werd er nog een vet uitroepteken achter het kampioenschap gezet. Hoewel er spannende partijen bij waren, bleven Danny Knol, Dirk Biesheuvel en Ed Couwenberg ongeslagen en Danny en Dirk wonnen ook overtuigend het dubbelspel. Zeer verdiend werd promotie naar de tweede klasse afgedwongen door Danny (90%), Dirk (67%) en Ed (60%). Het bleef nog lang onrustig in de Bloemhof.

Handhaving Bloemenlust 3

Zonder hun sterkste speler wist Bloemenlust 3 toch een goede resultaat te halen tegen ZTTC 3. In Zaandam werd het 5-5, vooral door drie prima overwinningen van Horst Krassen. Peter Velleman boekte één enkelspelzege en samen met Philippe Monnier werd ook het dubbelspel gewonnen. Philippe had ook winstkansen in een enkelspel, maar verloor nipt met 11-8 in de beslissende vijfde game. Heel knap werd handhaving in de derde klasse bereikt door Hathab Shajahan (64%), Horst Krassen (30%), Philippe Monnier (18%) en Peter Velleman (5%).

Foto: Bloemenlust 2 kampioen: v.l.n.r. Ed Couwenberg, Dirk Biesheuvel en Danny Knol.