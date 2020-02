Taart voor 102-jarige mevrouw Bos

Aalsmeer – Mevrouw Bos-Bouwmeester is op maandag 24 februari maar liefst 102 jaar geworden. Bij zo’n leeftijd hoort natuurlijk een bezoek van burgemeester Gido Oude Kotte. De burgemeester heeft dit jaar al een aantal andere 100-plussers mogen feliciteren, maar mevrouw Bos-Bouwmeester was de eerste van 102. Hij had bloemen voor de jarige meegebracht. De felicitaties werden overgebracht onder het genot van taart en koffie. Ook twee dochters van mevrouw Bos waren van de partij.

Boerderij

Mevrouw Bos is geboren op een boerderij in Noordwijkerhout. Haar vader was boer, bollenkweker en ondernemer maar overleed al toen mevrouw Bos pas vijf jaar oud was. In het ondernemerschap lijkt mevrouw Bos op haar vader, want ook zij heeft lange tijd hard gewerkt in de bollenkweek en verkoop. Met haar man woonde en werkte zij een groot deel van haar leven op een boerderij in Vijfhuizen.

Samen kregen ze vijf dochters. Na een auto-ongeluk zijn ze naar Aalsmeer verhuisd. Hier hebben ze een mooie tijd samen doorgebracht. Nu woont mevrouw Bos al een aantal jaren met plezier in Zorgcentrum Aelsmeer.

Nieuwsgierig

“Hoe zit dat nou precies met die samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer?” Het was één van de eerste vragen die mevrouw Bos aan de burgemeester stelde tijdens zijn bezoek. De burgemeester was erg onder de indruk van het feit dat mevrouw Bos de actualiteiten nog volgt in Aalsmeer. Ze houdt het allemaal goed in de gaten en leest nog vaak de krant. Ook de kruiswoordpuzzels die hierin staan maakt ze nog graag, alleen of samen met haar dochters. Ook zijn er nog een hoop dingen waar ze geïnteresseerd in is. Zo heeft ze twee weken geleden samen met haar dochter de sluis in IJmuiden bezocht en wil ze binnenkort graag naar het Tin museum.

Geloof

Mevrouw Bos staat met een mooi portret in het boek ‘Lang zal ik leven’ van Anki Leene. Zij heeft 66 mensen van 99 jaar geportretteerd en hier een kort verhaaltje bij geschreven. Het Nederlands Dagblad interviewt binnenkort mevrouw Bos over haar geloof. Zij hecht veel waarde aan het geloof en is nog altijd een belangrijk onderwerp in haar leven.