Taalsmeer tijdelijk verhuisd naar De Mikado

Aalsmeer – Het nieuwkomersonderwijs voor kinderen van 6 tot 12 jaar wordt in Aalsmeer aangeboden door Taalsmeer. De vraag naar dit onderwijs groeide afgelopen jaar sterk, met name als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Voorheen zat de taalklas in IKC Triade, maar daar is niet voldoende ruimte meer. Daarom is Taalsmeer tijdelijk verhuisd naar twee daklokalen van De Mikado in Aalsmeer-Oost. Wethouder Bart Kabout (Onderwijs) bracht onlangs een bezoek aan deze nieuwe locatie.

Triade en postduiven

Taalsmeer heeft sinds vorig jaar twee taalklassen, waarvan er één in IKC Triade zat en één in het gebouw van Postduivenvereniging De Telegraaf aan de Dreef. Nu komt er een vijfde kleuterklas bij IKC Triade en is er niet voldoende ruimte meer voor Taalsmeer in het gebouw. In samenspraak met het schoolbestuur en de directeur van IKC Triade, heeft de gemeente Aalsmeer gezocht naar een andere tijdelijke huisvesting. Sinds eind januari is Taalmeer daarom gevestigd in De Mikado, het gebouw in Aalsmeer-Oost waar drie basisscholen in zitten.

Nederlandse taal leren

Kinderen van asielzoekers, internationale medewerkers en kinderen die naar Nederland komen vanwege gezinshereniging, krijgen gedurende een jaar vijf dagen per week een programma aangeboden. Dit is in eerste instantie gericht op het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast krijgen de kinderen onder andere rekenen, gymnastiek, zwemles en muziekles. De bedoeling is dat de kinderen na dit jaar instromen in het reguliere onderwijs. Taalsmeer valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Jong Leren, zoals afgesproken in een convenant ondertekend door de drie Aalsmeerse schoolbesturen en gemeente Aalsmeer.

Permanente oplossing

Onlangs bracht wethouder Bart Kabout, samen met Taalsmeer-directeur Laura van Rossen, een bezoek aan de nieuwe locatie van Taalsmeer. Zij spraken daar met leerlingen en leraren. “We zijn blij dat er een tijdelijke oplossing is voor Taalsmeer, zodat zij de kinderen het onderwijs kunnen bieden waar zij recht op hebben. Daarbij willen we graag de partners in De Mikado bedanken voor hun hulp, maar natuurlijk ook het personeel van Taalsmeer voor hun inzet. Wij zijn ook de Postduivenvereniging erg dankbaar dat zij hun ruimte vorig jaar aan een taalklas beschikbaar hebben gesteld. We werken nu met elkaar aan een permanente oplossing voor Taalsmeer”, aldus de wethouder.

Foto: Wethouder Bart Kabout (rechts) en directeur Laura van Rossen (2e van links) in gesprek met leerkrachten van Taalsmeer op de nieuwe locatie. Foto: Gemeente Aalsmeer