Survivallen voor jong en oud op Leyduin

Vogelenzang – Hoe overleef je in het bos? Een hut bouwen, voedsel zoeken, de weg vinden met behulp van de zon. Een natuurgids van Landschap Noord-Holland leert je er woensdagmorgen 23 augustus alles over. Stel je eens voor dat je verdwaalt in een groot bos, ver van de bewoonde wereld. Wat moet je dan doen? Hoe vind je de weg terug naar huis? Hoe kom je aan eten en drinken in het bos? En als het al donker is, waar ga je dan slapen? Tijdens dit survivalavontuur ga je dit allemaal horen.

Bouw een hut

Heb je altijd al eens een echte hut in het bos willen bouwen? Een fanatieke huttenbouwer laat zien hoe je dit het beste aanpakt. Na deze dag ben je helemaal klaar voor het avontuur! Ouders/begeleiders gaan (gratis) mee, niet alleen om toezicht te houden, want deze ochtend is leuk en leerzaam voor jong en oud! Zonder begeleiding kunnen kinderen niet mee.

Trek kleren aan die tegen een stootje kunnen. Draag beschermende kleding tegen de beestjes en stekels. Reserveren is verplicht. Het is helaas niet mogelijk om ter plekke aan te sluiten. Het survivallen op 23 augustus is van 10.00 tot 12.00 uur.

Vertrekpunt: Juffershuis / Gasterij Leyduin,Tweede Leyweg 7 in Vogelenzang. Tien minuten lopen van parkeerplaats Buitenplaats Leyduin. Zin om mee te doen? Nadere informatie en aanmelden (verplicht) via de website: www.gaatumee.nl.

Foto: Survivalavontuur op Buitenplaats Leyduin. Foto: Wim Apswoude