Sursum Corda tijdelijk met repetities gestopt

Aalsmeer – Sursum Corda is per direct gestopt met de repetities. Gezien de huidige situatie rondom het coronavirus in de regio leek het de vereniging verstandiger om niet meer in groepsverband bij elkaar te komen.

Na een lange pauze vanaf begin maart werd er sinds 21 augustus weer enthousiast gemusiceerd. Er waren leuke repetities op 2 meter afstand van elkaar. Ook het opleidingsorkest Jong Sursum was weer opgestart en met twee nieuwe leden. Helaas stond het verenigingsleven wel op een iets lager pitje doordat de bar niet meer gebruikt werd.

De leden misten het wel om gezamenlijk iets te kunnen drinken in de pauze of na afloop. Door het ventileren was het zo nu en dan ook een beetje fris, maar gelukkig zorgde het enthousiasme van dirigente Elivera van Sloten ervoor dat iedereen zicht warm kon spelen op de repetitieavonden. Afgelopen weken waren er leuke repetitieavonden, maar helaas stopt het nu weer even. De repetities zullen weer hervat worden als de maatregelen versoepeld worden.

Oliebollenactie

De jaarlijkse oliebollenactie was gepland voor 27 en 28 november. Er is besloten om het dit jaar niet door te laten gaan. Het zou dit jaar de 44e oliebollenactie zijn. Hopelijk volgend jaar weer een nieuwe kans om de heerlijke oliebollen te kopen.