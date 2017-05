Sursum Corda gaat collecteren

Aalsmeer – De inwoners van Aalsmeer kunnen binnenkort een enthousiaste collectant aan de deur verwachten. Van 6 tot 10 juni vindt de Oranje Fonds Collecte plaats. Muziekvereniging Sursum Corda doet hieraan mee. Met de opbrengsten kunnen zij hun eigen organisatie draaiende houden én steunen zij sociale projecten in Noord-Holland. Voor verenigingen en stichtingen is het niet altijd makkelijk om de begrotingen rond te krijgen. Zij zijn afhankelijk van contributies of donaties. Het Oranje Fonds vindt dat zij ieder op hun eigen manier een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. Of het nu gaat om een Voedselbank, een sportclub of een dorpshuis: al deze organisaties brengen mensen samen, worden gerund door vrijwilligers en zorgen zo dat Nederland mooier en socialer wordt. De Oranje Fonds Collecte is er om hen op een laagdrempelige manier steun te bieden.

Opbrengst

Deelnemende organisaties mogen de helft van de opbrengst houden en besteden aan hun doelstelling. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld iets extra’s doen voor de doelgroep of voor de vrijwilligers, of noodzakelijk onderhoud bekostigen. De andere helft van de opbrengst gaat naar sociale projecten in Noord-Holland.

Elke euro goed besteed

Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van het Oranje Fonds. De afdracht van de volle collectebussen wordt in de meeste plaatsen verzorgd door de Regiobank. Hierdoor wordt elke euro uit de collectebussen besteed aan sociale initiatieven.

Sociale projecten

Het Oranje Fonds steunt sociale projecten in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Jaarlijks steunt het met zo’n 30 miljoen euro duizenden initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.