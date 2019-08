SuperCup opnieuw voor handballers Aalsmeer

Aalsmeer – De handballers van Greenpark Aalsmeer hebben de SuperCup geprolongeerd. De ploeg van Bert Bouwer pakte de eerste prijs van het nog prille handbalseizoen door met 28-27 te winnen van Volendam. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. In de slotminuten trok Aalsmeer de overwinning over de streep en zo veroverde de ploeg de zevende SuperCup uit de clubhistorie. Eerder werd de prestigieuze prijs gewonnen in 1998, 2000, 2001, 2003 en 2008, 2018.

In The Dome in Houten mochten Aalsmeer en Volendam het tegen elkaar opnemen dankzij hun goede prestaties afgelopen seizoen. Aalsmeer kroonde zich tot landskampioen door Volendam in twee play-off wedstrijden te verslaan: 24-23 en 23-26. De ploeg uit Volendam wist de NHV-beker in de wacht te slepen door na verlenging af te rekenen met OCI-LIONS (30-31).

Aalsmeer liep vroeg in de wedstrijd tegen een tijdstraf aan. Leon Geus, speler van Volendam, kon twee keer profiteren van het lege doel aan de overkant. Volendam begon sterk aan de wedstrijd. Dankzij twee gestopte penalty’s van keeper Gerrie Eijlers en mooie treffers van Robin Jansen (2x), Sander Visser en Tim Claessens liep de ploeg van Hans van Dijk uit naar een 3-6 voorsprong.

Met tijdstraf aan Volendamse kant kon het tij te keren, maar Aalsmeer kon slechts één keer profiteren van de man-meersituatie. Volendam liep verder uit naar 4-8. Het verschil van vier bleef tot 6-10 op het scorebord staan. Toen kreeg Aalsmeer de smaak te pakken. De ploeg van Bert Bouwer scoorde drie keer op rij. De wedstrijd ging gelijk op en beide ploegen speelden in deze fase met een hoog tempo.

Volendam leek met een voorsprong te gaan rusten toen het twee minuten voor tijd 12-14 stond. Aalsmeer bleef echter knokken en vocht zich vlak voor het rustsignaal terug tot 14-14. Bart Mik en Tim Bottinga vonden het net.

In de tweede helft ontliepen beide ploegen elkaar weinig, getuige de standen: 15-15, 16-16, 17-17, 18-18, 19-19. Aalsmeer brak de ban door twee keer op rij te scoren via Nils Dekker en Niko Blaauw. Volendam kwam halverwege de tweede helft weer op gelijke hoogte. Het was duidelijk dat de wedstrijd op details beslist ging worden. Een razend spannend slot bracht de ontknoping.

Na de gelijke standen 25-25 en 26-26 vond Nils Dekker het net. Erik Blaauw, goed voor maar liefst 9 Volendamse treffers, schoot in tweede instantie een penalty raak. Met nog twee minuten te spelen kon het kwartje beide kanten opvallen. Volendam liep tegen een tijdstraf aan. Niko Blaauw, het broertje van Erik Blaauw, schoot vanaf de zeven meter-streep raak voor Aalsmeer.

Volendam wist in de tegenstoot niet te scoren, maar Aalsmeer in de daarop volgende aanval ook niet waardoor er nog één mogelijkheid kwam. Samir Bengahem liep tegen zijn derde tijdstraf aan en zag de slotseconden vanaf de tribune. Het lukte Volendam echter niet meer om te scoren en zo won Aalsmeer de SuperCup met 28-27.

Foto: www.kicksfotos.nl