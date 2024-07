Succesvolle examens bij Horangi Taekwondo Mijdrecht

Regio – Elk seizoen organiseren we bij Horangi Taekwondo twee keer examens. De tweede keer examens zijn altijd net voor de zomervakantie. Binnen Horangi Taekwondo leiden wij mensen op tot hun zwarte band, door op alle onderdelen van taekwondo te trainen. Alle examens tot aan de zwarte band mogen wij ook zelf afnemen. De examens vanaf zwarte band, zijn landelijke examens georganiseerd door de Taekwondo Bond Nederland.

In sporthal de Willisstee hadden de ouders en fans zich verzameld op de tribune en stonden de examenkandidaten met een gezonde spanning klaar in de sporthal. De trainers Bas Bokkes en Remko van Gerven werden geholpen door Gaelle Sakes, Sebastiaan Haverhoek en Martien Hogenboom voor het afnemen van de examens.

Onderdelen

Het taekwondo examen bestaat uit verschillende onderdelen. Omdat het belangrijk is om goed warm te zijn om blessures te voorkomen, wordt het examen gestart met een warming up. Het eerste examenonderdeel is poomse, dit is een stijlvorm waarbij verschillende technieken in een vaste volgorde worden gedaan. Tijdens de stapsparring valt een persoon aan en de ander maakt een verdediging en tegenaanval. De examenkandidaten lieten zien dat zij hun technieken ook in relatie tot een tegenstander prima beheersen. Het uitvoeren van alle verschillende traptechnieken op het kussen is een conditioneel en technisch onderdeel. De technieken moeten correct worden uitgevoerd, ook als de kandidaten vermoeid raken. Bij het onderdeel sparren hebben de examenkandidaten de examinatoren ervan overtuigd dat ze veel variatie in huis hebben. Zowel aanvallend door zelfverzekerd en doelgericht te zijn als verdedigend waarbij het gaat om snel en doordacht te reageren op een aanval. De sparringsvormen zijn van non-contact tot en met full-contact met beschermers, dit is afhankelijk van de graduatie.

Geel en groen

Van de examenkandidaten liet Beste zo goed examen zien dat zij haar gele band en groene slip in 1 keer heeft behaald. Dit gebeurt maar zelden en is een uitermate goede prestatie van Beste. Tijdens het overleg van de examinatoren lieten Thomas, die net zijn zwarte band heeft behaald, samen met Esmee een aantal examenonderdelen voor zwarte band zien. Hierdoor kregen de toeschouwers en examenkandidaten een goed beeld welk niveau je moet behalen voor je zwarte band. De trainers kijken terug op een geslaagd examen. De trainers feliciteren alle geslaagden en bedanken de andere examinatoren! Voor meer informatie over taekwondo of Horangi kunt u www.horangi.nl of de facebookpagina bezoeken.

Hieronder een overzicht van de geslaagden:

Gele slip:

Daniel Kravchuk, David Kravchuk, Xander van den Bosch, Jovanny Antolioli

Groene slip:

Aya al Msalma, Milo Luca Pacenti, Beste Ugurlu, Ilyes Achterberg, Koen van Dijk

Blauwe slip

Nilla Roos, Laura Bockweg

Foto: aangeleverd