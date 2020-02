Succesvolle aftrap Ontluikend Ondernemen

Aalsmeer – Vrijdag 14 februari hebben ongeveer 125 leerlingen uit groepen 7 en 8 van OBS De Zuidooster kennis gemaakt met het ondernemerschap. Het was de aftrap van acht Masterclasses die gegeven worden door drie gedreven lokale ondernemers: Hans Mulder (Hans Mulder Consultancy), Robbert Tol (NTS Solutions) en Michel Hoekstra (Happy Island & Ketel24).

‘Ondernemen het nieuwe gamen’

De Stichting Ontluikend Ondernemen verzorgt sinds 2014 het (gratis) programma ‘Ontluikend Ondernemen’ op basisscholen. Met de Masterclass stimuleert de stichting onder het motto ‘Ondernemen is het nieuwe gamen’, het ondernemend vermogen van de leerlingen. In een interactief lesprogramma gaan de ondernemers in de dop aan de slag met een door henzelf bedachte start-up. De lessen gaan over het schrijven van een ondernemersplan, het maken van een bedrijfsfilmpje, crowdfunding en een schoolpresentatie. De toekomstige arbeidsmarkt vraagt om een ondernemende houding, ondernemerschap gaat een steeds grotere rol spelen. Ontluikend Ondernemen vervult zo een brugfunctie tussen onderwijs en bedrijfsleven. Op deze manier bouwt men samen met de vele enthousiastelingen aan een krachtig ondernemend Aalsmeer én Nederland, dat klaar is voor de toekomst.

Landelijke Grande Finale

Op 3 juni wordt de Masterclass afgesloten met een landelijke Grande Finale waarin de finalisten hun start-up pitchen voor een deskundige jury. Het programma loopt tot en met eind mei. Mocht je als ondernemende school nu nog mee willen doen aan het programma, of als ‘Master’ de kinderen willen begeleiden met hun idee? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Callista van den Heuvel (regio programma coördinator). Het is ook mogelijk als bedrijf of ondernemer dit geweldige initiatief te ondersteunen als partner in de vorm van sponsoring of een donatie. Contact via 06-50481581 of per mail: callista.vandenheuvel@ontluikend-ondernemen.nl.