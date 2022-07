Subsidiecheque van OSA voor Nepal Benefiet

Aalsmeer – Onlangs is er een subsidiecheque uitgereikt van 1.580 euro door Joop de Vries, bestuurslid van OSA, aan Luci Beumer, voorzitter van de Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer. Er is door deze stichting een bedrag van 1.580 euro ingezameld en dit bedrag is door OSA verdubbeld. Het ingezamelde bedrag en het subsidiegeld zijn bestemd voor de aanschaf van roestvrij stalen kookstoven voor 85 huishoudens in het bergdorpje Tobang in Nepal: een fantastische resultaat. De kookstoven zijn ondertussen aan alle gezinnen uitgereikt en volop in gebruik. Meer informatie over dit project is te vinden op de website: www.nepalbenefietaalsmeer.nl. Kijk voor meer info over de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer op www.osa-aalsmeer.nl.

Foto: Luci Beumer van Nepal Benefiet met OSA-bestuurslid Joop de Vries.