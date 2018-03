Subsidie voor versterken aanbod waterrecreatie

Aalsmeer – Steigers waar iedereen aan kan leggen; creëren kleinere routes die regionale vaarroutes met elkaar verbinden; rustplaatsen voor mensen die een rondje varen; kano-overhalen. Sinds kort is er subsidie voor bewoners en bedrijven die het realiseren hiervan mogelijk maken in het Bovenlandengebied.

Speerpunt

“Het verbeteren van aanbod voor waterrecreanten in Aalsmeer is een van de vijf speerpunten uit de Agenda Recreatie en Toerisme. Om dit een extra stimulans te geven komen we met deze subsidieregeling. Laten we met elkaar de Westeinderplassen ontwikkelen tot een onderscheidend waterrecreatiegebied”, aldus wethouder Jop Kluis.

Aalsmeer is een watersportgemeente met talloze mogelijkheden. Met de Westeinderplassen heeft de gemeente Aalsmeer het grootste binnenwater van Noord-Holland. Langs het waterrijke gebied zijn er meer dan 40 jachthavens, verschillende bootverhuurlocaties en is er ruimte genoeg om op en om het water te recreëren.

Economisch belang

De watersport is van groot economisch belang voor Aalsmeer. In de recreatie- en toerismesector werken momenteel bijna 1200 mensen. Er zijn echter nog tal van kansen voor uitbreiding en nieuwe initiatieven, vooral op het gebied van verblijftoerisme en arrangementen. Meer informatie over deze regeling is te vinden op www.aalsmeer.nl/subsidierecreatie