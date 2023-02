Subsidie Thamen voor verduurzamen clubgebouw

De Kwakel – Afgelopen donderdag 16 februari, op de 61ste verjaardag van honk- en softbalvereniging Thamen, heeft het bestuur van de vereniging een brief ontvangen van de Provincie Noord-Holland. Daarin werd de aanvraag voor subsidie verduurzaming sportvereniging goedgekeurd.

Op 9 januari zat de vereniging om 09.00 uur achter de computer klaar om de aanvraag, die door twee leden was voorbereid, in te dienen voor het verduurzamen van het clubgebouw. Offertes voor dakisolatie, dubbel glas en zonnepanelen zijn meegenomen in de aanvraag. De totale kosten om te verduurzamen komen rond de 42.000 euro en de vereniging heeft voor 50% (maximale percentage) van het bedrag subsidie ontvangen, een schitterende bijdrage dus van 21.000 euro.

De bijdrage maakt het mogelijk alle projecten dit jaar uit te voeren en Thamen daarbij ook financieel te helpen, daar 80% van de bijdrage meteen is ontvangen. De afgelopen weken zijn Thamen vrijwilligers, nadat de aanvraag was ingediend bij provincie begonnen met het isoleren van 150 vierkante meter dak in het clubgebouw. Zaterdagmiddag werd de laatste gipsplaat op zijn plek geschroefd.

De komende weken zijn de vrijwilligers nog druk bezig het clubgebouw weer startklaar te maken voor een nieuw honk- en softbalseizoen. Interesse om eens te komen kijken? Belangstellenden zijn van harte welkom aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel.