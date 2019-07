Subsidie provinciale monumenten

Amstelland – Eigenaren van provinciale monumenten kunnen vanaf 25 juli subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie. Voor onderhoud is dit jaar 67.000 euro beschikbaar en voor restauratieprojecten kan de provincie in 2019 in totaal 295.000 euro uitkeren. Eigenaren van onder andere stolpboerderijen en kerken waarin gewoond wordt, mogen voor het eerst subsidie aanvragen voor de restauratie van hun vastgoed. Eerder kwamen zij alleen in aanmerking voor een lening van het Nationaal Restauratiefonds.

Grote monumenten

Ook nieuw is dat grote onderhoudsprojecten van monumenten, zoals een kerk, in aanmerking komen voor subsidie als de kosten hoger dan 100.000 euro uitvallen. Zita Pels, gedeputeerde Cultuur: “Met deze wijzigingen maken we het voor eigenaren makkelijker om hun provinciale monumenten in topconditie te brengen of te houden. Dat is heel belangrijk voor de uitstraling van onze provincie. Typisch Noord-Hollandse stolpboerderijen bijvoorbeeld maken onze provincie zo uniek.”

Subsidie

Het onderhouden of restaureren van provinciale monumenten is duurder dan voor ander vastgoed. Vaak moeten speciale materialen worden gebruikt om het monument in ere te houden of te herstellen. Eigenaren van provinciale monumenten kunnen een subsidie ontvangen voor 50 % van de totale onderhoudskosten die onder de subsidie vallen, met een maximum van 18.500 euro. Een uitzondering geldt voor grootschalige monumenten waar de kosten voor de monumentale onderdelen boven 100.000 euro liggen. Ook daar kan subsidie voor worden aangevraagd voor 40 % van de kosten. Meer informatie is te vinden op de website van provincie Noord-Holland, onder het kopje Cultuur. Op deze website staat ook de lijst van provinciale monumenten.