Strijdend Argon in slotfase onderuit￼

Mijdrecht – Argon is er thuis tegen Roda ‘46 uit Leusden niet in geslaagd om de punten in huis te houden. In een bij vlagen aantrekkelijke wedstrijd met een gedreven Argon wilden de doelpunten, ondanks goede mogelijkheden, maar niet vallen. Pas in minuut 88 kregen de bezoekers in een scrimmage de bal over de doellijn, de scheidsrechter negeerde het buitenspelsignaal van de assistent en kende het doelpunt toe en daarmee kreeg Argon geen loon naar werken. Domper was dat er weer een drietal spelers geblesseerd raakten.

Mogelijkheden

Al na vijf minuten passeerde Mika Keizers over links z’n tegenstander en kreeg een vrije schietkans maar de bal schoot voorlangs. Bij een hoekschop van Siep Keulemans kopte de mee naar voren gekomen Teun Gortenmulder over de lat. Ook Dylan Bergkamp kreeg een prima kans om de score te openen maar van dichtbij wist de doelman het schot ten koste van een hoekschop te pareren. Na zo’n 35 minuten werd het spel van Argon wat slordiger, keeper Doezeman raakte geblesseerd en moest opgelapt worden. Roda kreeg wat mogelijkheden via Johan Koning en Freek van Wijk en bij laatstgenoemde moest Juran Doezeman gestrekt om de bal achter te werken. Vlak voor het rustsignaal moest Mika Keizers geblesseerd afhaken, hij werd na rust vervangen door Ocean jay Irion.

Paal

Ook Sven Beek bleef bij het begin van de tweede helft geblesseerd in de kleedkamer achter, Stan van Scheppingen verving hem. Het veldspel haalde niet meer het niveau van de eerste helft, wel kreeg Argon nog mogelijkheden, Ocean jay Orion probeerde het met een spectaculaire omhaal maar de bal ging over het doel en een schot van Bas Schaefers sloeg de keeper tot hoekschop. Ook Roda kreeg een paar mogelijkheden, o.a. Van Wijk zette Doezeman meerdere malen aan het werk maar de defensie van Argon bleef vooralsnog overeind. Met nog een kwartier te gaan moest ook Dylan Bergkamp geblesseerd afhaken, hij werd vervangen door Cas Jansen.

Voor Argon kwamen er nog twee mogelijkheden; eerst was er Erkelly de Sa die op links doorbrak maar het schot dat hij van dichtbij afdrukte werd door de doelman gepareerd en leverde alleen een hoekschop op. De situatie daarna zette Argon bijna op voorsprong, echter de harde inzet van Bas Schaefers ketste af op de paal. Even daarna scoorden de bezoekers na een scrimmage waarbij Junior ten Hoor de bal het laatste aanraakte de 0-1. De assistent scheidsrechter gaf wel een buitenspelsignaal maar dat werd niet gehonoreerd. Een kleine nederlaag voor Argon dat toch wel een punt had verdiend.

Zaterdag gaat Argon naar Gouda op bezoek bij De Jodan Boys.