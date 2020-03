Strenge controles politie op samenscholing

Aalsmeer – Naar aanleiding van de strengere maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen, gaat de politie extra controles houden op straten en pleinen. De pijlen zijn vooral gericht om samenscholing uit te bannen. Er wordt gesignaleerd dat jonge mensen met name in de avond in groepjes bijeen komen, maar ook ouderen vergeten tijdens een ontmoeting buiten de opgelegde afstand van 1,5 meter aan te houden.

Bij samenscholing van drie of meer personen, zal de politie direct optreden, waarschuwen en bekeuringen uitdelen. Er zijn al meldingen binnen gekomen van groepjes jeugd bijeen op het Praamplein, Molenplein en Beethovenlaan in Aalsmeer en op het Zijdelwaardplein in Uithoorn.

Het dringend verzoek is om thuis te blijven en wie er toch op uit moet: Bewaar 1,5 meter afstand. Het is de enige manier om het coronavirus de kop in te drukken en levens te redden!