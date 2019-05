Straattheaterfestival Mijdrecht op 15 juni

Mijdrecht – Op zaterdag 15 juni zal vanaf 11:00 uur het jaarlijkse straattheaterfestival in Mijdrecht weer plaats gaan vinden. De opening wordt dit jaar op verrassende wijze door de kinderburgemeester en wethouder verzorgd.

Op verschillende locaties in het centrum van Mijdrecht zal het publiek kunnen gaan genieten van diverse optredens van artiesten uit binnen- en buitenland. Professionele- en lokale artiesten gaan hun uiterste best doen om deze dag tot een gezellige happening te maken.

Eén van de grootste publiekstrekkers en zeer uniek is Cia La Tal uit Spanje. Zij spelen op het Raadhuisplein in een enorm uurwerk. U zult zich verbazen over de wijze waarop levensechte uurwerkpoppen daar hun act zullen uitvoeren.

Funky Frida uit België is een artiest van een heel ander kaliber. Bij deze vrouw staan herkenning, interactie en humor in een hoog vaandel.

In de Dorpsstraat en bij de Passage staan kraampjes waar diverse spullen worden aangeboden.

Muziek, acrobatiek, emotie, sport en kunst. U kunt het allemaal gaan beleven op 15 juni in het centrum van Mijdrecht.