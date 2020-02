Straatroof bij het busstation in Uithoorn

Uithoorn – Op zaterdag 22 februari om vijf over drie in de nacht is een straatroof gepleegd bij het busstation aan het Kort van der Lindenplein. Een 19-jarige vrouw was op weg naar haar werk. Terwijl ze stond te wachten op de bus kwamen twee jongens met elk een keukenmes in hun hand op haar af. Beiden waren in het zwart gekleed en volgens het slachtoffer tussen de 15 en 16 jaar oud. De vrouw heeft haar tas, met hierin onder andere haar i-Phone, rijbewijs en passen, moeten afgeven. Ze is gelukkig niet verwond. De politie is gealarmeerd en is direct een zoektocht gestart. Via burgernet zijn ruim 400 berichten verzonden. Vooralsnog zijn de daders niet gevonden. Het politieonderzoek is in volle gang.