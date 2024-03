Stokstaartjestraining weer van start bij Qui Vive

Uithoorn – De Kwakel – Afgelopen zondag is het voorjaarsblok van de Stokstaartjes weer begonnen en wat een feestje was dat weer! Heel veel kinderen uit groep 1 en 2 kwamen in de ochtend naar de hockeyvelden van Qui Vive om daar in groepjes allerlei leuke hockey oefeningen en spelletjes te doen. Meerdere kinderen waren al eerder bij de Stoktaartjestrainingen geweest of hadden twee weken geleden de Open Dag bezocht en toen meegedaan aan de clinic, maar voor velen was het ook helemaal nieuw. Een aantal kwam aan de hand van papa of mama wat verlegen het Qui Vive terrein op lopen maar dat was na de ontvangst door de mascotte en na de leuke warming up bij de meeste kinderen eigenlijk wel snel verdwenen. Veel kinderen kwamen ook vriendjes/vriendinnetjes en/of klasgenootjes tegen wat de trainingen uiteraard ook heel gezellig maakt, maar ook zullen hierdoor weer nieuwe vriendschappen ontstaan.

Van meerdere Stokstaartjes hockeyen ook oudere broertjes en/of zusjes en deze kinderen kwamen elkaar daardoor ook weer tegen waardoor zij met elkaar op het oefenveld lekker een uurtje gingen hockeyen. De ochtend werd door velen dus sportief begonnen.

Lekker druk

Langs de lijn was het lekker druk met veel trotse ouders. Zij mochten uiteraard blijven kijken en hoe leuk is het dat je je kind plezier ziet hebben tijdens het sporten. Met een kopje koffie langs de lijn is het een mooie start van de zondag. Virginia coördineert nu al meerdere blokken de Stokstaartjestrainingen op het veld en naast een aantal andere vrijwilligers wordt zij ook dit blok weer geholpen door meerdere jeugdtrainers die zelf in de lijn van de onder 14 of onder 16 hockeyen. Super om te zien hoe zij de allerkleinsten van de club kennis laten maken met het leuke hockeyspelletje (naast dat het voor de trainers ook leuk en leerzaam is).

Voorjaarsblok

Het voorjaarsblok bestaat net als altijd uit acht trainingen waarbij de kinderen spelenderwijs leren hockeyen. De training duurt een uur en wordt iedere week gezamenlijk afgesloten door gezellig met elkaar nog wat te drinken. Sommige kinderen kregen er na de eerste training al geen genoeg van en gingen na afloop op het oefenveld nog even verder hockeyen. De zondagochtend wordt met deze trainingen dus op een gezellige, sportieve manier begonnen.

Ook al is de eerste Stokstaartjestraining nu geweest, je kunt je zoon/dochter vanaf volgende week nog gezellig mee laten doen, aansluiten kan dus alsnog. Mail naar stokstaartjes@quivive.nl en er wordt contact met je opgenomen.

Ook voor andere leeftijdscategorieën kun je altijd even een mailtje sturen naar proefles@quivive.nl om meer informatie hierover te krijgen. Vanaf 4 jaar kun je bij Qui Vive terecht en vervolgens zijn er voor alle leeftijden, jong en oud, allerlei mogelijkheden.