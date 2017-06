Stoepkrijtwedstrijd op het Molenplein

Aalsmeer – Het Jeugdcultuurfonds organiseert samen met het Cultuurpunt Aalsmeer en het Aalsmeer Flower Festival een bijzondere stoepkrijtwedstrijd. Alle kinderen wordt gevraagd om tijdens de ‘Ik Toon’ maand hun favoriete dier te komen tekenen voor het Jeugdcultuurfonds op het Molenplein aanstaande zaterdag 17 juni.

Tijdens de stoepkrijtwedstrijd worden van alle tekeningen foto’s gemaakt en op Facebook (ontwerp je dier – Jeugdcultuurfonds) gezet. Het aantal likes en een deskundige jury (met daarin onder andere de professionele ontwerper van het Jeugdcultuurfonds, de directeur van het Jeugdcultuurfonds en de directeur van het Frans Hals Museum) bepalen uiteindelijk de winnaar. Het winnende ontwerp wordt toegevoegd aan de al bestaande Jeugdcultuurfonds-beestenboel en er wordt een plak-tattoo van gemaakt. Als de plak-tattoo klaar is wordt de winnaar uitgenodigd om helemaal volgeplakt te worden door zijn of haar eigen plak-tattoo, samen met vrienden en vriendinnen.

Daarnaast is er ook een lokale jury. De winnaar van Aalsmeer zal op de dag zelf om 15.30 uur bekend gemaakt worden. Wat kun je winnen? Een oriënterende cursus van 9 lessen van het Cultuurpunt en dit mag je samen doen met nog vier anderen!

De stoepkrijtwedstrijd zaterdag 17 juni is van 11.00 tot 15.00 uur op het Molenplein in het Centrum. Inschrijven kan vooraf bij Kim Veltman (aalsmeer@jeugdcultuurfonds.nl) of op de dag zelf op het Molenplein. Wees er snel bij, want vol is vol!