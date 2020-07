Stoepkrijttekening fleurt parkeerplek op

Aalsmeer – Tijdens de verplichte sluiting van horecagelegenheden en verzorgingstehuizen van maart tot juni in verband met het coronavirus werden in de eerste weken heel veel stoepkrijttekeningen gemaakt. Van prachtige kunstwerken tot lieve boodschappen voor (groot)ouders en opbeurende teksten voor mede-inwoners. Inmiddels zijn de maatregelen versoepeld en is ook Aalsmeer terug bij het ‘nieuwe normaal’. En hiermee zijn de stoepkrijttekeningen ook in populariteit gedaald.

Niet voor de broers Scott en Bruce. De twee hebben juist vakantie-vermaak gevonden in stoepkrijten. De jongens hebben op de parkeerplaats tussen de Stommeerweg en de Mensinglaan een prachtige stoepkrijttekening gemaakt. Het betegelde vlak in het asfalt is ingekleurd met allerlei vrolijke kleuren.

Scott (11 jaar) en Bruce (10 jaar) krijgen alle lof van hun buurtjes Richard en Jan. Het maken van de tekening is met plezier gevolgd en nu genieten de twee dagelijks van de kleurige opwaardering van het eigenlijk best saaie parkeerterrein achter hun woning.