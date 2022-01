Stichting SAM Aalsmeer op tv in ‘Weet ik veel’

Aalsmeer – Zaterdag 15 januari aanstaande wordt er in het spelprogramma ‘Weet ik veel’ gespeeld voor een geldbedrag dat bestemd is voor het goede doel: Stichting SAM Aalsmeer. Voor dit programma zijn al in juni 2021 opnames gemaakt van de activiteiten van Stichting SAM, zoals het rolstoelwandelen en rolstoel-/duofietsen.

Duofietsen

In het spelprogramma beantwoorden drie BN’ers vijftig algemene kennisvragen (meerkeuze) om zo tot een rapportcijfer te komen. In de studio spelen tevens studenten mee met dezelfde vragen. De BN’er met de beste score speelt de finale, waarin hij of zij – met hulp van de beste student – veel geld kan verdienen voor het goede doel. In de uitzending van 15 januari is dat SAM Aalsmeer. De Stichting hoopt er één of twee duofietsen mee te kunnen financieren, zodat er ook in Aalsmeer-Oost en Aalsmeer-Dorp gefietst kan worden met thuiswonende ouderen of mensen met een beperking. Het bedrag dat in de eerste uitzending van 8 januari bijeen werd gespeeld was 20.000 euro en uiteraard hoopt Stichting SAM dat dit bedrag geëvenaard gaat worden. Het televisieprogramma ‘Weet ik veel’ op zaterdagvond 15 januari begint om 20.00 uur en is te zien op RTL4.

Fietsers/vrijwilligers gevraagd

Om de mogelijkheid te hebben om met meer fietsen en met meer thuiswonenden te duofietsen worden er nog steeds fietsers gevraagd. De duofietsen zijn met elektrische trapondersteuning uitgevoerd, dus zowel fitte dames als fitte heren zouden daarmee overweg kunnen en zijn van harte welkom! Aanmelden kan door te mailen naar info@stichtingsam.eu of te bellen naar Jan Kwak: 06-53928043.