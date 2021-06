Stichting Oude Hollandse Waterlinie

Regio – Zaterdag werd in Gorinchem het startsein gegeven in aanloop naar de Vestingdriehoekdagen in mei 2022. Het historische stripboek Het Waterwapen, over de Oude Hollandse Waterlinie, is hier officieel gelanceerd. Gedeputeerde Willy de Zoete nam het stripboek in ontvangst.

De Vestingdriehoek is een samenwerkingsverband tussen Gorinchem, Woudrichem, Zaltbommel, Fort Vuren en Slot Loevestein. De Vestingdriehoekdagen zouden oorspronkelijk dit jaar plaatsvinden, tien jaar na de eerste succesvolle editie. Door corona is het evenement echter verschoven naar mei volgend jaar. Toch wilde de organisatie het niet stilletjes voorbij laten gaan. Daarom is er gekozen voor een kleinschalige kick-off. Wandelen, fietsen en varen in de unieke Vestingdriehoek staan centraal. Bij diverse horecabedrijven was een Vestingdriehoek ontbijt to go verkrijgbaar. Als winactie werden bij iedere deelnemend bedrijf de eerste 10 ontbijtjes gratis weggegeven.

Ook de verschillende bestuurders zijn deze dag goed begonnen met een ontbijt to go. Het gezelschap heeft aansluitend een stukje van het Waterlinieommetje Gorinchem gewandeld. Waterlinieommetjes zijn korte wandelroutes door de vestingsteden van de Oude Hollandse Waterlinie. Je wandelt langs locaties waar deze spannende historie nog altijd op vele plekken zichtbaar is. Zo ook in Gorinchem.

Bij aankomst in de Lingehaven heeft Arjen Rijsdijk het stripboek Het Waterwapen overhandigd aan de gedeputeerde. Arjen is één van de grondleggers van het stripboek en medeverantwoordelijk voor de realisatie. Het stripboek gaat over het Rampjaar 1672 en is gemaakt ter gelegenheid van het 350-jarig jubileum van de Oude Hollandse Waterlinie dat volgend jaar gevierd zal worden.

Voor meer informatie over het stripboek verwijzen we naar de website oudehollandsewaterlinie.nl (foto Ferry Verheij)