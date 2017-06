Stichting op zoek naar Hoogvliegers

Regio – De Stichting Hoogvliegers vliegt met zieke en gehandicapte kinderen, het hele jaar door en vanaf elk vliegveld in Nederland. Piloten, veelal beroepsvliegers, stellen hun vrije tijd, helikopter en vliegtuig daarvoor beschikbaar. Meer dan 15 keer per jaar wordt er een speciale dag georganiseerd. Op zaterdag 16 september wordt er voor de vierde keer een dag georganiseerd in Hilversum. Deze dag is onder andere voor kinderen uit De Ronde Venen, Uithoorn, Aalsmeer, Woerden en Bodegraven.

Alles wordt uit de kast getrokken om de kinderen een dag te bezorgen die ze niet licht zullen vergeten. Naast piloot zijn, genieten ze van vrachtwagens, mooie auto’s en veel meer activiteiten, zodat het hele gezin een dagje uit heeft.

Wil je Hoogvlieger worden of wil je iemand opgeven? Dan gelden de volgende regels:

• Je hebt nog niet eerder gevlogen met of dankzij Stichting Hoogvliegers (want dan ben je al Hoogvlieger).

• Je hebt een (chronische of terminale) ziekte of bent (verstandelijk of lichamelijk) gehandicapt.

• Je valt in leeftijdscategorie tussen 6 t/m 17 jaar.

• Je woont in Aalsmeer, Uithoorn, De Ronde Venen, Bodegraven of Woerden.

Meld je aan via https://www.stichtinghoogvliegers.nl/hoogvlieger-worden en wellicht word jij ook Hoogvlieger en ben jij erbij in Hilversum op 16 september.