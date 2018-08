Steun deelnemers Ride for the Roses

Regio – De 21ste editie van de Ride for the Roses vindt op zondag 9 september plaats in en rond de gemeente Haarlemmermeer. Dit bijzondere wielerevenement heeft een pelotonstocht van 100 kilometer en drie toertochten van 25, 50 en 80 kilometer. . De route voert onder meer door Aalsmeer en Kudelstaart. Iedereen is welkom langs de route en op het start- en finishterrein om de deelnemers te steunen.

Strijd tegen kanker

De Ride for the Roses is een fietstocht in de strijd tegen kanker waaraan iedereen kan meedoen en met voor iedere deelnemer aan de finish een roos. De roos staat symbool voor een morgen voor iedereen; samen met zo’n 10.000 fietsliefhebbers op een sportieve, gezonde en plezierige manier bezig zijn en tegelijkertijd strijden tegen kanker door geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.

Steentje bijdragen

Dit jaar gaat de opbrengst van de Ride naar onderzoek naar hersenkanker. ‘’Voor mij is het doel van deze Ride for the Roses extra bijzonder’’, vertelt goudsmid Miriam Klaassen. ‘’Mijn vader en mijn oom zijn allebei overleden aan hersenkanker. Beiden zijn veel te jong gestorven. Dat is voor mij de reden om op deze manier een steentje bij te dragen om deze ziekte de wereld uit te helpen.’’ Onder de naam Mane Novum (een nieuwe morgen voor iedereen) maakt goudsmid Miriam Klaassen speciaal voor de Ride for the Roses de unieke collectie sieraden in zilver en goud. De collectie bestaat uit diverse sieraden voor mannen en vrouwen, zoals hangers, ringen, armbanden en oorbellen. Elk sieraad is een mooi geschenk, een bijzondere herinnering en een bijdrage aan het goede doel. Een deel van de opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding. Miriam Klaassen is op 9 september met een stand aanwezig bij de start- en finishlocatie van de Ride for the Roses 2018 in Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen). Kijk voor meer informatie op: www.ridefortheroses.nl.

Foto: Hennie Kuiper met Miriam Klaassen bij de stand tijdens de Ride for the Roses. Fotograaf: AMK