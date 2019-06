Stenhuis bokaal voor Kees btjes!

Aalsmeer – Een geweldige sport- en spelmiddag hebben de deelnemers aan de Junior Pramenrace afgelopen zaterdag 15 juni beleefd in The Beach aan de Oosteinderweg. In het zand werden allerlei vaardigheden getest van de jongens en meisjes en natuurlijk waren allen fanatiek. Er waren punten te verdienen met de spelletjes en het team met het hoogste puntenaantal wordt niet alleen beloond met de Stenhuis bokaal, maar mag ook als eerste starten tijdens de Junior Pramenrace op zaterdag 29 juni.

Voor in de ‘stoet’ starten geeft natuurlijk meer kans om de Juniorrace te winnen, maar ook tijdens de ‘tocht der tochten’ wordt uiterste concentratie verwacht: Onderweg zijn er weer allerlei opdrachten te vervullen waar punten mee te behalen zijn. Het gaat dus bij de ‘race’ om snelheid en behendigheid en de test in deze was afgelopen zaterdag. De sport- en spelmiddag voor de deelnemers bestond uit ringgooien, zaklopen maar iets anders, onder een vlot door kruipen en een slalom snelheidsparcours. Verder werd geduld gevraagd bij het stenen stapelen en werd met ‘kleedje hoppen’ de teamspirit getest.

De sport- en spelmiddag is na punten tellen en beraad van de jury gewonnen door team Kees btjes. Op twee is de Poelgilder Praam geëindigd en plaats drie is behaald door De Welpen van de Scouting. Direct hierna mag De Dolfijnen van de Scouting starten en team Apramea mag als vijfde de penta aan slingeren.

Foto: www.kicksfotos.nl (kleedje hoppen).