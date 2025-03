Startsein voor regionale Tuinbouw Battle

Regio – Wethouders Jan Hazen en Jose Robles hebben maandag 3 maart met leerlingen van IKC Het Duet in Uithoorn het startsein gegeven voor de derde ronde van de Tuinbouw Battle, waarbij de leerlingen zelf tulpen kweken, oogsten en verkopen. In deze ronde doen ook OBS Dalton in Kudelstaart, Daltonschool De Windroos in Mijdrecht en Yuverta vmbo in Aalsmeer mee.

Via dit project maken de leerlingen spelenderwijs kennis met de tuinbouwsector. Met een eigen teeltkar met speciale verlichting, een tijdschakelaar, uitgebreide instructie en hulp van vrijwilligers gaan de leerlingen de komende weken aan de slag.

Hazen (portefeuille economische zaken en Greenport) en De Robles (portefeuille jeugd en onderwijs) namen een kijkje bij IKC Het Duet in Uithoorn, waar de teeltkar onder toeziend oog van de leerlingen geïnstalleerd werd. “Ik vond het mooi om te zien dat de kinderen zo enthousiast zijn. Het enthousiasme is terecht, want wij hebben een bloeiende sierteelt-sector in onze gemeente die baat heeft bij toekomstige enthousiaste medewerkers”, aldus Hazen. De Robles vult aan: “Deze battle is ontzettend leerzaam. Ze leren niet alleen wat de groene sector inhoudt, maar ook de commerciële kant ervan. Heel waardevol dat de leerlingen gestimuleerd worden om over al die aspecten na te denken. Ik wens de kinderen van Het Duet ontzettend veel succes met de battle.”

Zelf tulpen kweken

Op alle deelnemende scholen zijn de teeltkarren geïnstalleerd. Na vier weken is het tijd om te oogsten en mogen de leerlingen zelf bepalen wat ze met de tulpen doen: weggeven of verkopen? Wie zijn dan de gelukkigen en waarom? En als ze verkocht worden: tegen welke prijs, hoeveel tulpen doe je in een bosje en wat voor verpakking doe je er omheen? De leerlingen komen via dit project met bijna alle aspecten van de sector in aanraking: van teelttechniek en marketing tot aan handel, verkoop en prijsbepaling.

Middelbare school

In deze ronde doet voor de eerste keer ook een middelbare school mee. Volgens Monique van Weerdenburg van Greenport Aalsmeer is het voor deze oudere leerlingen ook een ontzettend leuk project: ‘We zijn heel blij dat Yuverta vmbo meedoet aan de battle, omdat het ook voor deze leerlingen ontzettend leerzaam is om zelf aan de slag te gaan met het telen van bloemen en alles wat daarbij komt kijken. Ze maken zo kennis met de tuinbouw waardoor ze in de toekomst wellicht kiezen voor een carrière in deze sector.’

De Tuinbouw Battle is ook een uitdagende strijd tussen scholen in de regio. Er doen dit schooljaar in drie rondes maar liefst vijftien klassen mee van basisscholen uit Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn. De leerlingen mogen zelf bedenken hoe ze hun tulpenoogst tegen een zo hoog mogelijke prijs verkopen: via een veiling, een evenement of van deur-tot-deur. De school met het mooiste verslag, de hoogste opbrengst of het leukste doel wint de battle.

