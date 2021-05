Start werkzaamheden Verkeersplan Centrum Uithoorn fase 1b

Uithoorn – Op maandag 31 mei starten we met de werkzaamheden van fase 1b. De vooraankondigingsborden worden deze week door de aannemer geplaatst. We werken dan straks gelijktijdig aan de Thamerlaan (fase 1b) en het stuk van de Prinses Irenelaan tussen de Prins Hendriklaan en Thamerlaan. De Thamerlaan en Prins Bernhardlaan – vanaf de Stationsstraat tot de rotonde Prinses Christinalaan – worden in deze fase tweerichtingsverkeer. Aan het einde van de weg is een keerpunt om met auto’s te keren. Beide wegen zijn in deze fase toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Met borden wordt de omleidingsroute voor doorgaand verkeer en parkeren in het centrum aangegeven.

Kabels en leidingen

In fase 1 tot en met 7 van het verkeersplan werken we onder de grond. In deze fase worden kabels, leidingen en het riool vervangen. Per fase maken we een planning. We weten alleen niet altijd precies wat we onder de grond aantreffen. Zo weten we bijvoorbeeld wel dát er een kabel of leiding loopt, en ongeveer op welke hoogte deze liggen, maar toch blijkt dat in de praktijk weleens anders te zijn. Hierdoor kan het zijn dat de planning moet worden bijgesteld omdat de werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan we vooraf hadden gedacht.

De kabels en leidingen worden zo verlegd, dat ze straks onder de toekomstige stoep liggen. Als de aannemer klaar met een kleine sanering in het trottoir vand e Tahmerlaan, kan worden gewerkt aan de kabels en leidingen die onder de stoepen liggen. De Pr. Irenlaan is dan tussen de Dorpsstraat en Pr. Hendriklaan gewoon open, en dus toegankelijk voor auto’s. Uiteraard maken we tijdens deze werkzaamheden ook ruimte voor voetgangers. In de Irenelaan aan de zijde van het parkeerterrein starten de werkzaamheden als fase 1b, de Thamerlaan, klaar is. Daar staan nu grote zakken zand. Die staan daar als voorbelasting op de grond om die alvast te laten inslinken.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan het Verkeersplan centrum Uithoorn? Download dan de BouwApp en volg het project Verkeersplan centrum Uithoorn.