Start vrouwengroep in Aalsmeer

Aalsmeer – Zoek je een plek waar je andere vrouwen kunt leren kennen? Wil jij interesses delen of samen activiteiten ondernemen met vrouwen uit Aalsmeer en Kudelstaart? Meld je dan bij Participe Amstelland voor de nieuwe vrouwengroep, voor vrouwen die behoefte hebben hun sociale netwerk uit te breiden. Ga in gesprek, ontmoet anderen en doe dingen samen!

Wat kun je verwachten? Gestart wordt met een eerste afspraak om elkaar te ontmoeten. Je leert elkaars hobby’s, interesses en behoeften kennen. Daarna ga je met elkaar bedenken hoe je de groep verder vorm wilt geven, waar nodig en/of gewenst met tips of ondersteuning van Participe.

Wil je bepaalde activiteiten met elkaar gaan ondernemen? Wil je met elkaar praten of iets leren? Wil je informatie over communicatie, stress of relaties? Er is geen vast programma, je beslist dit samen.

Meedoen? Aanmelden kan bij Milena Luteijn via 06-53745267 via of m.luteijn@participe.nu. Er wordt contact met je opgenomen om je uit te nodigen voor de eerste afspraak. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Afbeelding: Shutterstock – groep vrouwen.