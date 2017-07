Start voorverkoop KWF Korenmarathon

Aalsmeer – De voorbereidingen van de tweede KWF Korenmarathon, die op zondag 8 oktober gaat plaatsvinden, zijn in volle gang en komende week begint de voorverkoop van de toegangskaarten weer.

Er doen dit jaar 25 zangkoren mee uit Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en uit diverse plaatsen uit de regio, met in totaal zo’n 729 koorleden. Een grote diversiteit aan koren treedt op: Meezingkoren, koren met een klassiek repertoire, popkoren, Shantikoren, een Grieks koor, een Caraïbisch koor en vele andere genres. Ook de bekende Aalsmeerse koren Davanti en Con Amore zijn dit jaar van de partij.

Voorverkoopadressen zijn: Boekhuis Aalsmeer (Zijdstraat), Gall&Gall (Kudelstaart) en DIO Drogist Van Nieuwland (Poldermeesterplein). In de voorverkoop kosten de toegangskaarten 10 euro per stuk. Op de dag van de Korenmarathon zijn kaarten – indien nog voorradig – te koop voor 12,50 euro.

Vrienden van KWF Korenmarathon

Omdat het steeds moeilijker wordt sponsorgeld te vinden om een aantal onvermijdelijke kosten mee te kunnen betalen, hoopt KWF Aalsmeer een Vriendenkring te krijgen van mensen of bedrijven die het KWF en de Korenmarathon een warm hart toedragen. ‘Vriend van KWF Korenmarathon’ worden kan voor slechts 50 euro.

‘Vrienden’ krijgen 2 vrijkaarten, 2 consumpties en 2 gereserveerde zitplaatsen tijdens de afsluitende finale in de grote zaal van Clown Theater Aalsmeer. Meer weten over ‘Vrienden van KWF Korenmarathon’ of aanmelden? Zie: www.kwfaalsmeer.nl/vriend