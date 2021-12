Start voorbereidend werk voor Westeinderhage

Aalsmeer – Met het verwijderen van groen en het opschonen van de grond gaan de voorbereidende werkzaamheden voor woningbouwproject Westeinderhage in Kudelstaart in het eerste kwartaal van volgend jaar van start. De echte bouw start na het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad en het verlenen van de benodigde vergunningen. Deze week is de anterieure overeenkomst getekend tussen de gemeente Aalsmeer en Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers.

In een anterieure overeenkomst maken de projectontwikkelaar en gemeente afspraken over de opzet en planning van de wijk. Zoals de verdeling van de risico’s, het woningbouwprogramma en de start en fasering van de bouw. “We hebben met elkaar een intensief traject doorlopen”, zegt Marco Dijkshoorn directeur Projectontwikkeling Van Omme & De Groot. “Nu gaan we een mooi project realiseren.”

Mooie stap

De 267 woningen in Westeinderhage variëren van appartementen tot vrijstaande woningen, met een ruim aanbod in zowel koop als huur. “Voor elke levensfase is er een woning gepland, van jong tot oud, van single tot gezin”, zegt wethouder Ruimtelijke Ordening Bart Kabout. “We volgen uiteraard de woonagenda die uitgaat van 25% sociale en 30% middeldure woningen. Voor Aalsmeer en Kudelstaart is dit weer een mooie stap in het vervullen van een enorme behoefte aan woningen.”

Woningbouw met ruimte

Westeinderhage wordt ontwikkeld en gerealiseerd door Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers. Kuiper Compagnons is de ontwerper van het stedenbouwkundig plan. De nieuwe wijk wordt ruim opgezet. “In het aantal en de hoogte van woningen maken we duidelijke keuzes”, zegt Bart Kabout. “Dit project past qua uitvoering, aantal woningen en schaalgrootte in de huidige uitstraling van Kudelstaart.” Op https://www.woneninwesteinderhage.nl/ is meer informatie over het project te vinden.

Foto: Wethouder Bart Kabout (links) en Marco Dijkshoorn van Van Omme & De Groot bij de ondertekening van de anterieure overeenkomst Westeinderhage.