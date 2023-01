Start Tuinbouw Battle op Aalsmeerse basisscholen

Aalsmeer – Maandag 9 januari heeft wethouder Bart Kabout samen met de leerlingen van de Oosteinderschool en de Jozefschool het startsein geven voor de Tuinbouw Battle. Met speciale verlichting, een tijdschakelaar, uitgebreide instructie en hulp van vrijwilligers gaan de leerlingen van deze scholen zelf tulpen kweken.

Bij de Oosteinderschool is de wethouder ontvangen door kinderburgemeester Stan van Kessel. Daar gaan twee groepen 7 aan de slag met de tulpen. Bij de Jozefschool werden de karren met tulpenbollen naar twee groepen 8 gebracht. Bij beide scholen is uitleg gegeven over het project door Bart Verhaar, een van de begeleiders van de Tuinbouw Battle.

Via dit project maken de leerlingen spelenderwijs kennis met de tuinbouwsector. Wethouder Bart Kabout van Onderwijs: “De Tuinbouw Battle is een mooi project waar kinderen op een andere manier veel leren over de tuinbouwsector. Zo kunnen ze ervaren wat er allemaal komt kijken bij het kweken en verkopen van bloemen en planten. Ik hoop dat ze ontdekken hoe zij hun talenten kunnen inzetten. En misschien inspireert het ze wel om een beroep in de tuinbouwsector te kiezen.”

Zelf tulpen kweken

Bij deze battle zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor het telen van de tulpen. Op de beide basisscholen zijn teeltkarren met twee lagen tulpen geïnstalleerd. Boven elke teeltlaag hangt ledverlichting die de tulpen belicht. Uiteindelijk worden na vier weken zo’n vierhonderd tulpen geoogst. Alle aspecten van de sector komen in het lesprogramma aan bod: teelttechniek, marketing, handel, verkoop, prijsbepaling, meerwaarde en samenwerking. Via dit project gaan de leerlingen ook op bezoek bij een tuinbouwbedrijf in de regio.

De Tuinbouw Battle is ook een uitdagende strijd tussen scholen in de regio. Er doen in drie rondes maar liefst vijftien klassen mee van basisscholen uit Aalsmeer, Uithoorn, Kudelstaart, Rijnsaterwoude en Hoofddorp. De leerlingen mogen zelf bedenken hoe ze hun tulpenoogst tegen een zo hoog mogelijke prijs verkopen: via een veiling, een evenement of verkopen van deur-tot-deur verkopen. De school met de origineelste inzending, de hoogste opbrengst of het leukste doel wint de battle.

Nieuwe rondes

Het is helaas niet meer mogelijk om dit schooljaar nog deel te nemen aan de Tuinbouw Battle. Maar voor het schooljaar 2023/2024 worden er nieuwe rondes georganiseerd. Scholen die willen deelnemen, kunnen contact opnemen met Monique van Weerdenburg via monique@greenportaalsmeer.nl.

Foto: Greenport Aalsmeer