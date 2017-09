Start nieuw seizoen Fotogroep Aalsmeer

Aalsmeer – Op maandag 11 september heeft de Fotogroep Aalsmeer de eerste groepsavond van het nieuwe seizoen. Deze avond zal worden besteed, zoals gebruikelijk, aan het bekijken van fotoseries van de laatste vakantie periode. De series worden vertoond op het grote LCD scherm. Alhoewel verwacht wordt dat deze series met enige aandacht worden samengesteld, worden de foto’s niet in detail besproken en becommentarieerd.

Dit wordt pas gedaan tijdens de tweede groepsavond. Tijdens deze avond wordt aan de leden gevraagd 1 of 2 foto’s af te drukken en in passe-partout te plaatsen. Deze foto’s worden dan uitgebreid in detail besproken in kleinere groepjes met daarna een samenvatting van alle foto’s met alle leden.

De agenda voor het seizoen 2017-2018 staat inmiddels vermeld op de website van de Fotogroep (www.fotogroepaalsmeer.nl).

In het komende seizoen zullen lezingen, onderlinge competities, presentaties van andere fotogroepen en speciale opdrachten elkaar afwisselen. Centraal in deze agenda is dat ingebracht werk van de leden wordt besproken en becommentarieerd. Dit kan met de gehele groep gebeuren of in kleinere groepjes.

Naast de groepsavonden worden minimaal 2 fototochten georganiseerd terwijl voor speciale onderwerpen, zoals makro/dichtbij fotografie en straat fotografie workshops staan gepland. De fotogroep geeft geen fotocursussen maar de variatie van kennis binnen de groep is erg groot. Tijdens de groepsavonden zijn alle leden bereid om hun kennis over camera’s, opname technieken, fotobewerking en afdrukken met anderen te delen.

De Fotogroep komt iedere twee weken bijeen op maandagavond in het Boerma Instituut aan de Legmeerdijk. Belangstelling om een avond bij te wonen? Stuur een email naar info@fotogroepaalsmeer.nl

Foto: Gedeelde eerste plaats ‘Beste van het Seizoen 2016-2017’, Zwart/Wit. Fotograaf: Petra van Dijk. Titel: Prei