Start bouw klimaatneutrale DHL CityHub in Aalsmeer

Aalsmeer – Met het slaan van een groene heipaal is de bouw gestart van de klimaatneutrale DHL Parcel CityHub voor Aalsmeer. Het is de tiende van 26 nieuw te bouwen CityHubs in het Nederlandse netwerk van in totaal 140 lokale vestigingen. De lokale hub in Aalsmeer wordt gevestigd aan de Braziliëlaan 22 op bedrijventerrein Green Park Aalsmeer. De ingebruikname staat gepland voor dit najaar. De CityHub wordt de werkplek van ruim 100 bezorgers die nu vanuit een andere plek in de gemeente werken. Dagelijks zullen ze ruim 90 routes rijden langs huishoudens, winkels en bedrijven in Aalsmeer en Amstelveen tot aan de A10. Dat gebeurt veelal met elektrische bestelauto’s en uiterlijk in 2025 zelfs helemaal uitstootvrij.

Lange logistieke historie

De start van de bouw gebeurde in het bijzijn van Wilma Alink-Scheltema, wethouder duurzaamheid in de gemeente Aalsmeer: “Met het slaan van deze paal komt er nieuw leven in dit deel van het bedrijventerrein Green Park. Aalsmeer heeft een lange historie op het gebied van logistiek met de aanlevering van bloemen aan de veiling. DHL zet deze logistiek nu voort. We verwelkomen DHL graag als lokale werkgever die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.”

Duurzaamheidsnormen

De 26 nieuw te bouwen CityHubs maken deel uit van een netwerk van 140 vestigingen. De CityHubs zijn gevestigd aan de rand van stedelijke gebieden, waarmee de ‘last mile’ op de meest efficiënte en duurzame manier kan worden uitgevoerd. Op een CityHub vertrekken gemiddeld 90 ritten per dag, waarvan 60 overdag en 30 in de avond, met korte routes met 100 tot 200 adressen. Korte routes stellen in staat snel te verduurzamen, omdat ze met elektrische bestelauto’s, cargo-fietsen of andere kleine voertuigen uitgevoerd kunnen worden. Alle nieuwbouw – ook deze CityHub in Aalsmeer – vindt plaats volgens de hoogste duurzaamheidsnormen van BREEAM. De gebouwen zijn gasloos, voorzien van zonnepanelen en er wordt gereden met een volledig elektrische vloot. Deze investering maakt deel uit van een uitgebreid programma van 350 miljoen euro.

Foto: Wethouder Wilma Alink en Roelof Hofman van DHL Parcel Benelux slaan samen de eerste groene paal van de klimaatneutrale CityHub aan de Braziliëlaan.