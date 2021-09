Start BeNe League handbal: Green Park tegen Quintus

Aalsmeer – Dit weekend gaat de BeNe-League in het handbal van start. De grensoverschrijdende competitie met zes ploegen uit België en zes ploegen uit Nederland is, sinds het ontstaan in 2008, toe aan de vijftiende editie. Na de reguliere competitie van 22 speeldagen nemen de vier beste teams het tegen elkaar op in de FINAL4. Na twee moeilijke seizoenen omwille van coronaperikelen, waarvan de competitie 2019–2020 geen ontknoping kende en de competitie 2020–2021 al snel stopgezet werd, is de honger naar een normale competitie bij iedereen bijzonder groot.

Twaalf ploegen

Ze zijn er klaar voor, de twaalf ploegen die dit weekend aan de slag gaan in de BeNe-League Handball. De Belgische teams zijn titelverdediger en vijfvoudig BeNe-League kampioen Sezoens Achilles Bocholt, HC Visé, Sporting Pelt, Hubo Initia Hasselt, Handbal Tongeren en HC Atomix. In tegenstelling tot vorig jaar, toen Nederland slechts vijf deelnemende ploegen telde, zijn er voor deze competitie wél zes deelnemers: Green Park Aalsmeer, Herpertz Bevo HC, JD Techniek Hurry Up, Kembit-Lions, KRAS Volendam en nieuwkomer Quintus. Aan de BENE‐League titel is geen vette prijzenpot verbonden en de kampioen mag niet deelnemen aan een Europese competitie. Wie zich voor de Europese competities wil plaatsen moet in eigen land presteren.

Coronamaatregelen

De meeste coronamaatregelen vallen bij aanvang van het nieuwe seizoen gelukkig weg. Zo hoeven de spelers niet meer verplicht getest te worden. Omdat het een grensoverschrijdende competitie is moeten deelnemende clubs en hun fans zich wel nog houden aan de lokale en nationale regels die in België en Nederland gelden wat betreft reizen.”

Green Park in De Bloemhof

Green Park Aalsmeer bijt zaterdag 4 september om 16.30 uur het spits af tegen Quintus. De wedstrijd wordt ‘thuis’ gespeeld, in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. Nadien volgen HerpertzBevo HC tegen Sporting Pelt, Kembit-Lions neemt het op tegen JD Techniek Hurry Up, HC Atomix opent tegen ‘titelverdediger’ Achilles Bocholt, HC Visé ontvangt thuis de spelers van Kras Volendam en het Belgisch-Limburgs onderonsje is de wedstrijd tussen Handbal Tongeren en Hubo Initia Hasselt, de twee teams die volgend jaar samensmelten.

Publiek en livestream

Het publiek is opnieuw welkom in de zalen. Voor wie niet kan of liever nog niet naar de sportzaal trekt is er de livestream. Alle wedstrijden zijn te volgen via de officiële webstek van de BeNe-League: www.bnlhandball.com