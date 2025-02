Stappen richting nieuwe sociale woningbouw

Uithoorn – Eigen Haard en de gemeente Uithoorn hebben op 13 februari zogenaamde intentieovereenkomsten getekend over de bouw van sociale huurwoningen op het Legmeerplein en in de Prinses Beatrixlaan. Deze afspraken zijn belangrijk om de plannen verder uit te werken, zodat straks duidelijk wordt hoe de woningen en de omgeving eruit gaan zien.

Wonen als fundamenteel recht

Enthousiast zegt wethouder Ferry Hoekstra: “Wonen is een basisrecht. Met deze projecten zetten we een grote stap om aan de woonbehoefte in Uithoorn te voldoen. We willen betaalbare en goede huizen bouwen die zorgen voor een fijne en toegankelijke buurt. Eén van de doelstellingen uit de nieuwe Woonzorgvisie is om de doorstroming op gang te brengen, zodat passende woningen beschikbaar komen voor gezinnen, starters en jongeren. Met deze projecten hopen we een aantrekkelijk alternatief te bieden voor ouderen die willen verhuizen. Waardoor de doorstroming op gang komt.”

Wethouder Jan Hazen vult aan: “De ontwikkeling van het Legmeerplein laat bijvoorbeeld zien hoe we samen met Eigen Haard kunnen werken aan duurzame en toekomstbestendige woningen. Dit project biedt niet alleen nieuwe betaalbare sociale huurwoningen, maar verbetert ook de leefomgeving voor onze inwoners.”

Plan Legmeerplein

Eigen Haard heeft een plan opgesteld voor een nieuw woongebouw met sociale huurwoningen, waarbij ook de omgeving en het openbare gebied zullen veranderen. Dit plan wordt in twee varianten verder uitgewerkt, samen met de toekomstige bewoners en buurtbewoners. De uiteindelijke keuze hangt af van hoe het gebouw in de omgeving past, of het financieel haalbaar is en hoeveel steun er is van de betrokkenen. Het project richt zich vooral op senioren en biedt mogelijkheden voor ontmoeting, optimaal gebruik van de ruimte en een goed ingerichte omgeving. “De woningen in de Legmeer zijn bedoeld voor senioren. Dat zorgt voor doorstroming”, zegt Nicole de Vrij, directeur Ontwikkeling en Zakelijk Beheer bij Eigen Haard. “Senioren kunnen passend wonen in een gelijkvloers en goed bereikbaar appartement. De vrijgekomen woningen verhuren we aan huishoudens met meer personen.”

Plan Prinses Beatrixlaan

De huizen aan de noordkant van de Beatrixlaan worden gesloopt begin 2026. Daarvoor komen 24 nieuwe sociale woningen in de plaats, geschikt voor boven- en benedenbewoning. De benedenwoningen zijn naar verwachting heel aantrekkelijk voor senioren. Ook wordt het openbaar gebied van de Oranjebuurt opnieuw ingericht, wat de kwaliteit van de openbare ruimte flink zal verbeteren. “Voor de Beatrixlaan maken we een passend plan.

Omwonenden waren tijdens een informatiebijeenkomst positief. De woningen passen goed in de buurt en we bouwen ook meer woningen terug dan er nu staan. De woningen zijn geschikt voor senioren en kleine huishoudens. Ook daar is veel behoefte aan”, vult Nicole de Vrij aan.

Duurzaamheid en participatie

De projecten moeten voldoen aan de wet en de extra doelen van de gemeente Uithoorn. Dit betekent dat ze rekening moeten houden met klimaatverandering en hitteproblemen moeten voorkomen. De woningen worden daarbij milieuvriendelijk gebouwd. Tenslotte zullen de buurt en doelgroepen worden betrokken om de doorstroming op gang te helpen.

Op de foto: v.l.n.r.: Wethouder Jan Hazen, directeur Nicole de Vrij van Eigen Haard en wethouder Ferry Hoekstra. Foto is aangeleverd.