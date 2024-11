Stamppotavond en Zilveren Turfloop Soos De Cirkel

De Ronde Venen – Bij Soos De Cirkel gaat het niet alleen om spelletjes doen, knutselen, muziek maken, gezellig samen zijn. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Dinsdagavond 29 oktober konden de Sosers genieten van een heerlijke stamppot om de herfst- en winterperiode in te luiden. Er werd meerdere malen opgeschept, dus dat was een goed teken. Na de maaltijd was er een bingo, waarbij hele mooie prijzen te winnen waren.

En als de magen gevuld zijn is het natuurlijk ook verstandig om in beweging te komen. Soos De Cirkel heeft ook heel veel sportieve leden, die bijvoorbeeld van hardlopen houden. Maar liefst 14 Soosleden hebben daarom meegedaan aan de Zilveren Turfloop. Onder leiding van Peter van Adrichem en Peter Meijer zijn deze kanjers vanaf 10 september elke dinsdag gaan trainen.

En op de zonnige zondag 3 november was het zover. Na het startschot van Gerrit Brouwer zette iedereen het op een rennen. En hoe! Moe maar voldaan kwamen ze allemaal juichend over de finish, een geweldige prestatie! “Ik ben echt supertrots op ze en blij met het resultaat. De trainingen waren best pittig, maar in die zes weken hebben ze een heel mooi resultaat geleverd”, aldus Peter van Adrichem. “Dit smaakt naar meer”. Soos De Cirkel is voor mensen met een beperking. Soosavonden worden elke dinsdagavond, met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus, van 19.30 tot 21.30 uur gehouden in de gebouw Zideris aan de Windmolen te Mijdrecht. Meer informatie? Kijk op www.soosdecirkel.nl of neem contact op met Angela van Adrichem: 06-23937815

