St. Kinderhulp vraagt donatie voor speeltoestellen

Aalsmeer – In Oeganda geeft de Aalsmeerse stichting Kinderhulp Afrika weeskinderen de mogelijkheid om naar school te gaan. Afgelopen jaren is het aantal leerlingen op de basisschool flink gestegen naar bijna 300 leerlingen. De kinderen staan in de schoolpauzes in rijen om te mogen schommelen, ronddraaien en te glijden. Kinderen laten spelen is heel belangrijk. Het stimuleert de cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind. De stichting vindt het daarom van groot belang dat er voldoende en veilige speeltoestellen zijn voor de kinderen om te ontspannen, zich te vermaken en zich te ontwikkelen.

Om deze reden wil Kinderhulp Afrika de speeltuin uitbreiden met drie draaimolens en vier schommels. De verwachting is dat er met deze nieuwe speeltoestellen voldoende speelgelegenheid geboden kan worden, waardoor het welzijn en het leervermogen verbeterd wordt en de afwisseling naast de opperste concentratie op school een welkome ontspanning zal zijn.

De kosten voor de uitbreiding van de speeltuin zijn gecalculeerd op 2.960 euro. Voor dit bedrag vraagt de stichting hulp. Wilt u/jij een steentje bijdrage aan het speelplezier van deze kinderen? Doneer via IBAN 5066 t.n.v. St. Kinderhulp Afrika. De stichting heeft bij Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA) een aanvraag ingediend, waarbij elke gegeven euro zal worden verdubbeld. Help mee! Ga voor meer informatie naar www.kinderhulp-afrika.nl