Sprinttitel voor renner Leon Buys

Aalsmeer – Wielrenner Leon Buys is afgelopen zaterdag in de categorie elite sprintkampioen van de regio Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht geworden. De 18-jarige Aalsmeerder bleef op de baan van Sportpaleis Alkmaar in de eindstand van het snelheids-omnium zijn clubgenoot Milan Broer voor.

In de kwalificatie van sprinttoernooi werd Buys op tijd tweede, daarna won hij twee manches op dit onderdeel. In de afsluitende keirinrace moest hij Broer voor zich dulden, maar daarmee kwam de eindzege niet meer in gevaar.

Opmerkelijk: In de ochtenduren voor zijn optreden in Alkmaar had Buys met zijn vereniging UWTC De Volharding nog honderd trainingskilometers op de weg afgewerkt. Met het sprint-omnium heeft de Aalsmeerder zijn kortdurende baanseizoen afgesloten. Hij richt zich nu volledig op zijn debuutjaar bij de eliterenners op de weg.