Springen en sprinten op schoolatletiekdag

Aalsmeer – Na twee ‘droge’ jaren kon AV Aalsmeer dit jaar gelukkig weer de schoolatletiekdag organiseren. De vereniging vindt dit belangrijk, want bewegen is een ‘must’ voor jonge kinderen. Mede daarom werd deze dag ondersteund door het JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht), dat gaat voor een gezonde leefomgeving voor de jeugd, waarbij veel bewegen en gezonde voeding uiteraard hoog in het vaandel staan. Een prachtig initiatief dat prima past bij een mooi evenement als de schoolatletiekdag.

Het werd afgelopen zaterdag 14 mei een zonovergoten dag, waar van ’s morgens tien tot ’s middags vier uur enthousiast geworpen, gesprongen, gelopen en gesprint werd. ’s Morgens was het de beurt aan de bovenbouw van de basisscholen uit Aalsmeer en Kudelstaart en ’s middags kwam de onderbouw aan bod. Zoals vaker het geval was de deelname ’s morgens wat kleiner dan in de middag, maar dat mocht de pret niet drukken. Er werd volop gestreden om de ereplaatsen en dus ook de medailles, die aan het eind van de ochtend en ook in de middag werden uitgereikt. Maar, zoals Pierre de Coubertin ooit zei, deelnemen is veel belangrijker dan winnen! En met maar liefst een kleine tweehonderd deelnemers op deze dag was de AV Aalsmeer dan ook bijzonder blij. Om dan toch nog even bij het winnen te blijven: OBS Samen Een was uiteindelijk de grote winnaar van het scholen klassement en de school dan ook binnenkort een mooie beker in ontvangst nemen.

Alle uitslagen van de schoolatletiekdag zijn te vinden op de website www.atletiek.nu. Meer informatie, zoals bijvoorbeeld de trainingstijden voor de jeugd en over de vereniging zelf, is terug te vinden op de website www.avaalsmeer.nl.