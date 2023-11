Spreekwoorden en Gezegdes bij Fotoworkshop De Ronde Venen￼

Regio – Een leuk thema bij de fotoclub. De leden lieten zich wederom van hun creatieve kant zien door met diverse attributen en opstellingen vele Spreekwoorden en Gezegdes uit te beelden. IJzer met handen breken – Dubbeltje op z’n kant – Mosterd na de maaltijd – Beren op de weg zien … zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. De foto’s werden besproken door gastspreekster Liset van den Hoek. Ze gaf tips hoe foto’s te bespreken / beoordelen. Hiermee hebben de leden nogmaals een leidraad gekregen om met elkaar de foto’s te bekijken. Gelet op bijvoorbeeld Compositie – Kleur – Verhaal – Techniek.

Bent u nieuwsgiering geworden naar de foto’s die deze avond ingeleverd zijn, kijk dan op de website www.fotoworkshopdrv.nl onder het kopje thema’s vind u deze foto’s en vele andere thema’s terug. De avond werd afgesloten door een presentatie van een Fotosafari naar Haarlem. Een aantal leden hebben aan de hand van een tweetal opdrachten met de camera diverse leuke/mooie/bijzondere momenten vastgelegd.

Open Avond op 15 januari 2024 Noteer deze datum alvast in uw agenda voor de Open Avond van de fotoclub. Elk jaar in januari wordt deze gehouden en dan zal een gastspreker de avond vullen met een bepaald thema. Ditmaal hebben wij de Vinkeveense fotograaf Marcel van Balken uitgenodigd, hij heeft verschillende binnenlandse en buitenlandse prijzen op zijn naam staan. De avond zal staan in het teken van “Conceptuele fotografie”.

Bent u geïnteresseerd in fotografie en wilt u een keer een avond bijwonen, dan bent u van harte welkom. Meldt u dan wel even aan bij info@fotoworkshopdrv.nl De clubavonden vinden altijd plaats op maandag in de Willisstee, ca. 14 keer per seizoen. (foto’s: Willem Goverse en Yvonne van Pierre)