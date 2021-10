Spreekuur SeniorWeb in de Bibliotheek Mijdrecht

Mijdrecht – Heeft u vragen over het lenen van e-books, het online reserveren van boeken of de Bibliotheek-App? Heeft u problemen met uw e-mail? Wilt u ontdekken hoe u kunt Skypen of Whatsappen? Of moet u een afspraak maken bij de gemeente voor bijvoorbeeld het verlengen van uw ID-kaart? SeniorWeb De Ronde Venen kan helpen. Twee keer per week is er in de Bibliotheek Mijdrecht een spreekuur van SeniorWeb. Elke maandag en woensdag tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u hier terecht met uw vragen over tablets (iPad of Android), smartphones, laptops, e-books en internet. Er zijn deskundige vrijwilligers aanwezig. Het inloopspreekuur is gratis en u hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

Neem als het kan uw eigen smartphone, tablet of laptop mee, zodat we u op uw eigen apparaat op weg kunnen helpen. En heeft u vragen over e-books en heeft u al een e-bookaccount, neem dan ook uw accountgegevens (inlognaam + wachtwoord) mee.

Meer leren over de computer?

Wilt u meer weten van de computer? SeniorWeb heeft diverse cursussen waarmee u meer leert over de geheimen van de computer of het internet. Bij de cursus Windows 10 leert u bijvoorbeeld hoe u kunt e-mailen, hoe u informatie over het weer kunt krijgen, of het nieuws kunt lezen. In de cursus Google Foto leert u wat u allemaal kunt doen om uw vakantie- of familiefoto’s nog mooier te maken. En bij de cursus Veilig internetten krijgt u informatie over hoe u virussen en andere kwaadaardige software buiten de deur kunt houden.

Wilt u meer weten? Kom langs in de Bibliotheek Mijdrecht, Dr. J. van der Haarlaan 8. Of kijk op www.bibliotheekavv.nl/leren of op www.seniorwebderondevenen.nl.