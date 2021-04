Sprankel gaat aan tafel met Eus in de bieb

Amstelland – Het Amstelveens Boekenfeest en de Bibliotheek Amstelland organiseren dit jaar maar liefst drie evenementen onder de naam Sprankel. Schuif virtueel aan tafel bij Eus tijdens het eerste sprankelende online evenement.

Sprankel gaat woensdag 12 mei aan tafel met Eus. Dit evenement staat in het teken van schrijver en tv-persoonlijheid Özcan Akyol (Eus). Eus schreef de literaire romans Eus en Turis en is daarnaast bekend van zijn columns in onder andere het Algemeen Dagblad, Brabants Dagblad en BN/De Stem. De sprankelende avond wordt aangevuld met creatieve intermezzo’s. Woordkunstenaar Meliza de Vries en zangeres Alyssa van Ommeren (bekend van The Voice of Holland 2021) treden op.

Gertrude Hoogendoorn van de Bibliotheek Amstelland en Jacobine van den Hoek van het Amstelveens Boekenfeest gaan live vanuit de Bibliotheek Amstelland met Eus in gesprek. Misstanden en cultuurverschillen worden vaak via verhalen naar buiten gebracht, maar ook beeld is een vorm van kennisoverdracht. Vragen als ‘hoe belangrijk is de rol van schrijvers daarin?’ zullen de revue passeren. Verder zal het nieuwste boek van Adriaan van Dis, KliFi, besproken worden. In hoeverre zijn de gebeurtenissen in KliFi, dit staat voor klimaatfictie, op werkelijkheid gebaseerd? Gertrude en Jacobine nodigen iedereen uit vooraf vragen te sturen zodat ze die mee kunnen nemen in het tafelgesprek. Ook is er mogelijkheid om gedurende het gesprek (online) te reageren.

Aanmelden

Dit gratis evenement, georganiseerd door de Bibliotheek Amstelland en het Amstelveens Boekenfeest vindt vooralsnog volledig online plaats. Iedereen kan zich aanmelden via de website van de Bibliotheek Amstelland en ontvangt de link voor woensdag 12 mei 19.30 uur. Het programma zal een uur duren. Vragen kunnen vooraf gemaild worden naar programmering@debibliotheekamstelland.nl.