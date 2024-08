Spraakmakend toneelstuk ‘Grensgevallen’ in De Rank

Mijdrecht – Kom op zondag 1 september naar De Rank en beleef het toneelstuk ‘Grensgevallen’. In dit spraakmakend theater maken we kennis met Levi Loos, een doorsnee, hardwerkende Nederlandse man die op zijn eigen manier begaan is met de wereld om hem heen. Hij ontmoet Greet Grens die mensen helpt om te gaan met hun grenzen. Samen beleven ze bijzondere avonturen, waarbij Levi zijn eigen grenzen onder ogen komt en ontdekt dat de wereld een andere vraag aan hem stelt, dan hij dacht. Wat vraagt de wereld van hem? En misschien ook van u? Grensgevallen is een lichtvoetig toneelstuk over een serieus onderwerp. Het stuk is voor alle leeftijden, gebaseerd op drie echte personages in Oost-Europa en hun waargebeurde levensverhalen. De aanvang is zondag 1 september om 10.00 uur inDe Rank, Prins Bernhardlaan 2, Mijdrecht, Entree: gratis (aanmelden is niet nodig) | collecte voor hulp Oost-Europa

Gespeeld

Grensgevallen wordt gespeeld door christelijk theatergezelschap Orde der Dwazen. Met hen en dit toneelstuk geeft Zending over Grenzen in samenwerking met Evangelische Gemeente LEEF! eenzame ouderen, arme gezinnen en kwetsbare kinderen in Oost-Europa letterlijk een gezicht en stem. Zending over Grenzen is een christelijke hulporganisatie en helpt jaarlijks tienduizenden mensen in armoede in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.

Foto: aangeleverd