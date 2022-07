Sportief ‘wielrennen’ ook voor vrouwen van 50+

Regio – Vrouwen van ongeveer 50 jaar en ouder die niet gedreven willen wielrennen, maar wel houden van ontspannen doortrappen op hun race- of sportfiets kunnen zich nog altijd aansluiten bij de groep Sportief Fietsen, die elke vrijdagmorgen actief is in Uithoorn. Judith, Willeke en Lucet fietsen al twee jaar mee en willen het aantal vrouwen graag in balans brengen met de ook aanwezige mannen.

De groep start om 10.00 uur op het verkeersvrije parcours van UWTC op sportpark De Randhoorn in Uithoorn. Na een warming-up is er aandacht voor behendigheid op de fiets en geleidelijke conditie-opbouw. Ook wordt er soms gebruik gemaakt van de mountainbikes van wielerclub UWTC. Na afloop volgt een gezellige koffieronde. De kosten bedragen 40 euro per jaar.

Sportief Fietsen wordt ondersteund door het Nationaal Ouderenfonds. Hoewel de groep graag meer vrouwen ziet komen blijven mannen ook welkom. Wie belangstelling heeft kan eerst komen kijken of meteen meedoen. Informatie: Stuur een mail naar bouteranton@gmail.com of bel 06-54333929.

Foto: De groep Sportief Fietsen deelde enkele weken geleden het UWTC-parcours met meervoudig paralympisch en wereldkampioen Jetze Plat uit Vrouwenakker.