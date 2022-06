Sporthal De Scheg op zoek naar  horeca ondernemer

Uithoorn – De bouw van MFA De Scheg, sporthal en Buurtkamer in één, verloopt voorspoedig. Afgelopen week kregen de toekomstige huurders alvast een kijkje in het moderne en toekomst bestendige nieuwe pand. De oplevering staat voor deze zomer gepland. Het is nog wel even spannend of er dan al een exploitant is gevonden voor het gebouw dat 2 bars, terrassen en te verhuren ruimtes heeft.

De oh’s en ah’s waren veelvuldig te horen bij de meer dan 30 verenigingsleden en vaste huurders die donderdag een eerste rondleiding kregen in de nieuwe De Scheg. Van de bridgeclub tot de volleybal, er werd instemmend geknikt, bewonderend over het vele lichte hout gestreken en vrolijk gegrinnikt bij de speelse vondsten in het ontwerp van de ruimtes voor de kinderopvang. Zij kunnen in ieder geval niet wachten om hun intrek te nemen

De nieuwe ruimtes zijn dan ook duidelijk een enorme verbetering ten opzichte van de oude De Scheg en de huidige lokalen in ‘t Buurtnest. De sporthal oogt licht, fris en door de vele ramen is een wedstrijd ook vanuit de Sportkantine te volgen. De plaats van het scorebord is hier zelfs op afgestemd. Met zonnepanelen en warmtepomp is De Scheg energieneutraal, dus helemaal klaar voor de toekomst. In de Buurtkamer kan er straks naar hartenlust gebridged worden en voor muziek en dans zijn er ruimtes met hoge kwaliteit geluidsisolatie. De Buurtkamer heeft ook een eigen bar en keuken.







Horeca-exploitant

Maar wie het beheer en de horeca op zich gaat nemen is nog een vraag. Wethouder Jan Hazen: ‘Voor de coronaperiode was er voldoende animo in de sector, en zelfs al belangstelling voor de exploitatie. Niemand had natuurlijk rekening gehouden met de stand van de wereld vandaag de dag. Horecapersoneel heeft andere banen gevonden, ondernemers hebben het soms financieel niet gered. Dat maakt de spoeling dun. Toch willen we aan iedereen met een horecadroom zeggen: Dit is echt een hele mooie kans in een fantastisch pand.’ Geïnteresseerden lezen meer op Uithoorndenktmee.nl onder project De Scheg. Of kunnen direct contact opnemen met het projectteam via vastgoed@uithoorn.nl. (PLUS FOT