Sport en cultuur voor alle kinderen in Aalsmeer!

Aalsmeer – Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen, die opgroeien in een gezin waar niet genoeg geld is voor sport en cultuur. Zo biedt het Jeugdfonds Sport & Cultuur hulp, waardoor vele kinderen en jongeren de kans krijgen om lid te worden van een club en zo samen verder te groeien.

In Aalsmeer alleen al kunnen 112 kinderen meedoen met sport en 20 met cultuur dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Op dit moment groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen, waardoor zij niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles kunnen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren, ongeacht hun financiële situatie, lid kunnen worden van een sport- of cultuurclub.

“Lid zijn van een club, is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Zo blijven ze in beweging, maken ze vrienden, krijgen ze zelfvertrouwen en hebben plezier”, zegt directeur van Jeugdfonds Sport & Cultuur Petra Bosman. “Onderdeel zijn van een club zorgt ook voor meer sociale gelijkheid en leidt zelfs tot betere schoolprestaties.”