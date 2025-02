Spoorhuis Vinkeveen unieke evenementenlocatie in historisch pand

Vinkeveen – Spoorhuis Vinkeveen, gelegen aan Demmerik 68, is een historisch gebouw dat oorspronkelijk diende als station voor de spoorlijn tussen Amsterdam en Utrecht. Het gebouw dateert uit de vroege 20e eeuw en heeft in de loop der jaren verschillende functies gehad. Het is één van de best bewaarde spoorhuizen in Nederland en heeft een rijke geschiedenis met verhalen van vijf families die er hebben gewoond.

Tegenwoordig is het Spoorhuis een markante evenementenlocatie. Het biedt ruimte voor vergaderingen, brainstormsessies, evenementen en filmvertoningen. Het gebouw is in 2015/2016 in stijl gerestaureerd en beschikt over verschillende unieke ruimtes, zoals de klassieke wachtkamer en het industriële bagagedepot.

Vrijdag 7 maart gaat er de Spoorhuis-documentaire in première. Je kunt de film vervolgens op diverse andere data in maart en april in het Spoorhuis bekijken. De afgelopen jaren zijn alle nog onder ons zijnde oud-bewoners geïnterviewd over hun lief en leed en betrokkenheid bij het bijna 110 jaar oude Station Vinkeveen. Regisseur Roel Wijngaards-de Meij heeft hiervan, verrijkt met historische en actuele beelden, een prachtverhaal gemaakt met veel hoogtepunten en ook wat dieptepunten. Gert Tetteroo houdt voorafgaand aan elke voorstelling een verhaal met veel beeld en artefacten over het bijna 110 jaar oude Spoorhuis Vinkeveen en zijn bewoners.

De beknopte programmering voor februari en maart: zondagmiddag 23 februari ‘Silence of the Tides’, een overdonderende documentaire over het Waddengebied in samenwerking met natuurvereniging De Groene Venen. Zondagavond 16 maart ‘Evil does not exist’, een hypnotiserend Japans sprookje van een moderne meester-regisseur.

Het Spoorhuis organiseert regelmatig filmavonden met een mix van klassieke en moderne films. Meer informatie: www.hetspoorhuis.nl, info@hetspoorhuis.nl, telefoon 0297 – 246 111 / 06 – 2486 1345.

Foto is aangeleverd.